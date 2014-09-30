​В Словакии стартовали воздушные учения 14 стран НАТО

Элементы противовоздушной обороны отрабатывают военно-воздушные силы 14 стран НАТО и двух государств-союзников, сообщает министерство обороны страны, передает ИТАР-ТАСС.

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"Главная цель учений заключается в проверке общих процедур планирования и развертывания тактической авиации в рамках ПВО", - отмечает министерство.

"Это не просто обучение пилотов авиационным навыкам, но и отработка ПВО. Я думаю, что это еще одно доказательство, что мы можем организовывать такие масштабные учения и оттачивать мастерство также в рамках международных структур", - сказал министр обороны Словакии Мартин Глвач.

Учения проводятся на авиабазе "Слиач" и полигоне "Лешть". Штаб размещается в городе Зволене. В общей сложности в учениях принимают участие 660 военнослужащих. В них задействованы истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Норвегии, немецкий Learjet 40, французский RAFALE, шведский Gripen, C-130J Super Hercules из Дании и EA 18G из США.

Маневры MACE XVI проходят в Словакии уже во второй раз. Последние проводились в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Латвии начались наземные военные учения стран НАТО под названием "Серебряная стрела". Участие в учениях принимают более 2100 военных из Латвии, Эстонии, Великобритании, Норвегии и США.