В Латвии начинаются военные учения НАТО

Об этом сообщает сайт министерства обороны Латвии, передает "ЕвроПравда".

Участие в обучении примут более 2100 военных из Латвии, Эстонии, Великобритании, Норвегии и США.

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Согласно информации ведомства, учения проходят в военном центре в Адажи. Активная фаза учений пройдет с 3 по 5 октября.

Участники учений будут совершенствовать навыки в проведении атакующих, оборонительных и сдерживающих действий.