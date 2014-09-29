В Латвии начинаются военные учения НАТО
12:22, 29 сентября 2014Мир
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В Латвии начинаются наземные военные учения стран НАТО под названием "Серебряная стрела".
REUTERS
Об этом сообщает сайт министерства обороны Латвии, передает "ЕвроПравда".
Участие в обучении примут более 2100 военных из Латвии, Эстонии, Великобритании, Норвегии и США.
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Согласно информации ведомства, учения проходят в военном центре в Адажи. Активная фаза учений пройдет с 3 по 5 октября.
Участники учений будут совершенствовать навыки в проведении атакующих, оборонительных и сдерживающих действий.
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