В Польше начинаются масштабные учения НАТО
19:00, 23 сентября 2014Мир
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На севере Польши начинаются крупномасштабные военные учения с участием 9-ти стран НАТО.
В Польше начинаются масштабные учения НАТО / Фото : NATO.int
В них будут задействованы около 12,5 тыс. солдат, из них 750 - из Эстонии, Великобритании, Канады, Литвы, Нидерландов, Чехии, Венгрии и США, сообщило министерство обороны в Варшаве, передает zn.ua.
Читайте такжеНАТО пересмотрит отношения с РоссиейУчения "Анаконда" будут проводиться с 24 сентября по 3 октября. Целью военнослужащих является отработка быстрой дислокации войск в экстренном случае.
Эти маневры являются "постоянным компонентом программы обучения" военнослужащих НАТО и проводятся каждые 2 года с 2006 года, говорится в сообщении польского ведомства.
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