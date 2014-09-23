В Польше начинаются масштабные учения НАТО

В них будут задействованы около 12,5 тыс. солдат, из них 750 - из Эстонии, Великобритании, Канады, Литвы, Нидерландов, Чехии, Венгрии и США, сообщило министерство обороны в Варшаве, передает zn.ua.

Читайте такжеНАТО пересмотрит отношения с РоссиейУчения "Анаконда" будут проводиться с 24 сентября по 3 октября. Целью военнослужащих является отработка быстрой дислокации войск в экстренном случае.

Эти маневры являются "постоянным компонентом программы обучения" военнослужащих НАТО и проводятся каждые 2 года с 2006 года, говорится в сообщении польского ведомства.