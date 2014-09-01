Чехия расширяет свое участие в мероприятиях НАТО

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя чешского минобороны Яна Пейшека.

”В связи с развитием событий на юго-востоке Украины Чехия расширяет свое участие в акциях НАТО в различных регионах Европы, - сказал Пейшек. - В них принимают участие как военнослужащие сухопутных подразделений, так и боевые пилоты ВВС. Из уже начавшихся или предстоящих мероприятий могу назвать, в частности, командировки наших военнослужащих в Польшу, Турцию, Прибалтику и Исландию”.

По словам Пейшека, подразделение численностью 70 военнослужащих из полка ПВО, дислоцированного в районе города Страконице, отправится осенью на длительные учения в район Прибалтики. На вооружении они будут иметь переносные зенитно-ракетные комплексы RBS 70 (Robotsystem 70), которые предназначены для поражения вертолетов и самолетов противника на высоте до 5 километров и на расстоянии до 8 километров.

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Туда же, в Прибалтику, уже летают ежемесячно на дежурство два легких многоцелевых штурмовика L-159 чешских ВВС. По словам Пейшека, чешское минобороны выразило свою готовность в случае необходимости добавить к ним еще четыре самолета L-159 и увеличить число полетов. Штурмовики L-159 чешского производства предназначены, прежде всего, для действий против наземных целей.

На девять недель отправляются в ближайшее время в район Исландии экипажи нескольких сверхзвуковых истребителей Jas-39 Gripen чешских ВВС. Они сменят на дежурстве в небе этой страны, не имеющей собственных ВВС, боевые самолеты других государств-членов НАТО, которые получат тем самым, по словам Пейшека, возможность перебраться на дежурство в район Прибалтики.

Среди других миссий чешских военнослужащих, которые уже начали осуществляться, представитель минобороны Чехии назвал командировку подразделения связистов в Турцию, а также работу группы офицеров в многонациональном командном центре НАТО ”Север-Восток” в польском Щецине. Ранее представители НАТО заявили о намерении усилить военное присутствие в Щецине как возможность быстрее планировать наземные операции и учения НАТО в этом регионе.

Касаясь планов НАТО по усилению военного присутствия на восточных границах альянса, чешский премьер Богуслав Соботка в конце прошлой недели заявил, что ”в случае, если Польша или балтийские государства захотят этого, мы подобную инициативу в рамках альянса поддержим”. Однако это не означает, по словам Соботки, что и в Чехии могла бы появиться база НАТО. ”Этого не требуется для нашей безопасности, и наше правительство ничего подобного от своих союзников не хочет”, — сказал премьер.