Госдума приняла закон, который запрещает иностранцам контролировать российские СМИ

Депутаты Государственной думы РФ приняли законопроект, который ограничивает контроль иностранцев над российскими СМИ. В третьем чтении за инициативу проголосовали 430 депутатов, против – 2, передает Slon.ru.

Законопроект внесли на рассмотрение Думы 17 сентября, а в первом чтении приняли 23 сентября. Документ запрещает иностранным гражданам и компаниям, а также россиянам с двойным гражданством контролировать более 20% российского СМИ.

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Ранее один из авторов законопроекта Вадим Деньгин из "ЛДПР" заметил, что он коснется таких изданий как «Ведомости», «Коммерсантъ», Forbes и других. В Кремле документ нашел поддержку, там отметили, что он не противоречит международной практике.