Депутатам, которые побывали в Москве, могут закрыть доступ в Раду



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью программе «ТСН. Тиждень» на канале «1+1» в воскресенье.

«Я внесу постановление в сессионный зал, чтобы эти депутаты-предатели не имели возможности работать в парламенте», - подчеркнул спикер.

«Нам не так много осталось времени работать, но я все сделаю, чтобы они не находились в зале и не позорили парламент своим присутствием», - подчеркнул Турчинов.

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По его словам, многие из тех депутатов, которые находились в этой группе, должны «нести ответственность за или свое соучастие в преступлениях президента Януковича, а там есть такие представители, или за поддержку сепаратизма».

«Здесь уже должна дать оценку Генеральная прокуратура, СБУ и другие силовые структуры, чтобы их отправить не в следующий парламент, а там где они должны находиться», - добавил Турчинов.