В России сняли пафосную рекламу дорог, которые относятся к худшим в мире

Ролик был опубликован на официальном канале Росавтодора в youtube 23 сентября.

Из него можно узнать, что дороги объединяют Россию, и являются "кровеносными сосудами страны", о "высоких технологиях и передовых решениях", о том, что российские дороги объединяют страну "через время и пространство", а также посмотреть на качественную компьютерную графику.

"Автомобильные дороги надежно скрепляют Россию", - утверждают авторы ролика.

При этом дороги России давно и стабильно имеют репутацию одних из худших в мире.

Читайте такжеКрупнейший регион России лишится дорог и мостов из-за КрымаТак, по данным самого Росавтодора на 2011 год, в России 28,5 тыс. км трасс не соответствуют минимальным требованиям плавности дорожного покрытия. А к 35,1 тыс. км российских дорог нельзя выдвинуть даже самые минимальные требования по количеству дефектов.

По данным Всемирного банка, по качеству дорог Россия расположилась почти в самом конце мирового рейтинга - на 111-м месте, опережая только Киргизстан, Болгарию, Украину, Польшу и Румынию, сообщало российское издание rb.ru в августе 2011.

В 2013-м российские дороги попали в десятку худших по версии Всемирного экономического форума. Тогда Россия опередила Румынию и Молдову, и уступила Таджикистану, Казахстану и Азербайджану, разделив одну строчку с Украиной.

Примечательно, что по данным газеты "Известия", Росавтодор входит в десятку самых активных потребителей рекламных услуг среди госорганов России.В этом году в рейтинге Всемирного экономического форума Россия показала существенный прогресс и заняла 11-е с конца место (136-е), в то время как Украина попала в топ-3 худших.