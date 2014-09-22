Президент России готовится принять участие в саммите G20

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Русская служба новостей". "Владимир Путин готовится принять участие в саммите. Он пройдет 15-16 ноября в австралийском Брисбене", - сказал пресс-секретарь.

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По словам Дмитрия Пескова, Россия не будет вносить изменения в повестку саммита. "Повестка G20 всегда очень объемная и обширная. На протяжении всего года ведется подготовка к обсуждению тех вопросов, которые фигурируют на саммите на экспертном уровне", - добавил Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия продолжит участвовать во всех обсуждениях в рамках саммита, как это было и раньше.

Напомним, ранее министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что у представителей стран G20 в настоящее время нет единого мнения по вопросу о том, следует ли президенту России участвовать в ноябрьском саммите этой группы.

В начале сентября Австралия пригрозила заблокировать участие России во встрече лидеров G20. Газета The Australian Financial Review писала, что госсекретарь США Джон Керри и министр обороны США Чак Хэйгел в ходе консультаций на министерском уровне одобрили идею не приглашать российского президента, если Москва не изменит свою позицию в украинском конфликте.