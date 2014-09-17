Европарламент одобрит решение Франции отказать России в доставке "Мистралей"

Такое положение есть в проекте совместной резолюции Европейского парламента, который будет вынесен на голосование в четверг.

Читайте такжеСША ищут покупателей на недоставшиеся России "Мистрали"«(ЕП) приветствует решение французского правительства остановить доставку вертолетоносцев Mistral и призывает все государства-члены принять аналогичную линию в отношении экспорта, который не охвачен санкциями ЕС, в частности относительно вооружений и товаров двойного назначения; напоминает, что этот контракт противоречит Кодексу поведения ЕС в отношении экспорта оружия; призывает государства-члены ЕС в полной мере уважать эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных пользователей», - говорится в проекте.

Читайте такжеЕвропарламент завтра проголосует по вопросу осуждения РФ за «гибридную» войну против УкраиныКроме того, ЕП подчеркнет важность независимого, быстрого и полного расследования причин сбитого самолета рейса MH17 и необходимость привлечь виновных к ответственности.

«(ЕП) сожалеет о том, что повстанцы не позволяют беспрепятственный доступ следователей к месту падения, и призывает все стороны содействовать немедленному доступу», - отмечается в проекте.