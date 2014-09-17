BBC: Агитационная кампания в Шотландии подходит к концу
09:27, 17 сентября 2014Мир
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В Шотландии начался последний день агитации - в четверг жители региона должны решить, оставаться ли в составе Соединенного Королевства.
REUTERS
Лидер шотландских националистов Алекс Салмонд призвал избирателей не допустить, чтобы возможность создания независимой нации "проскользнула сквозь пальцы", передает BBC Украина.
Накануне премьер-министр Дэвид Кэмерон в эмоциональной речи призвал шотландцев не выходить из состава Великобритании.
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Он также пообещал Шотландии больше полномочий в сфере налогов и контроля за финансами, если она проголосует против.
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