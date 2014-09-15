Кэмерон: Великобритания может прекратить свое существование

В то же время, пишет ИТАР-ТАСС, британский премьер призвал "не разрывать" страну на части.

"В пятницу люди могут проснуться в новой стране, перед которой будет другое будущее, - предостерег Кэмерон, не исключив тем самым, что большинство шотландцев могут проголосовать за обретение суверенитета. - Мы должны очень ясно осознавать, что обратного пути не будет, как-либо переиграть ситуацию уже не получится".

Читайте такжеБанкиры подсчитали потери Великобритании из-за возможного отделения ШотландииГлава британского правительства подчеркнул, что референдум определит судьбу страны на многие десятилетия вперед: "Люди в четверг проголосуют не только за себя, но и за своих детей, внуков, будущие поколения".

Читайте такжеЕлизавета II призвала шотландцев подумать перед референдумомПолитик напомнил о той важной роли, которую Шотландия играла в истории Великобритании, и подчеркнул, что союз разных частей королевства позволяет добиться большего на мировой арене. "Выход из состава страны будет навечно", - предупредил он.

Как сообщалось, 18 сентября шотландцам будет задан вопрос: ”Считаете ли Вы, что Шотландия должна стать независимым государством?"