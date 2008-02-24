Бадри Патаркацишвили будет похоронен в Тбилиси
13:58, 24 февраля 2008Мир
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Тело бизнесмена будет доставлено в Грузию
Бизнесмен Бадри Патаркацишвили будет похоронен 28 февраля в Тбилиси, во дворе своей резиденции.
Как передает "Газета.ру", согласно распространенной грузинскими СМИ информации, тело бизнесмена будет доставлено в Грузию 26 февраля.
Вчера соратники Б.Патаркацишвили заявляли, что бизнесмен может быть похоронен в Англии, однако эта информация не подтвердилась.
Как сообщалось ранее, Б.Патаркацишвили скончался 12 февраля в своем доме в графстве Саррей, близ Лондона. Официальной версией смерти назван сердечный приступ.
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