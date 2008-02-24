Полиция идентифицировала тело погибшего во время беспорядков в Белграде, сообщает “5 канал”.

Это 21-летний сербский юноша, который родился в Косово. Прокуратура разыскивает организаторов протестов в сербской столице, во время которых были ранены более полтысячи человек.

В ночь на пятницу в знак несогласия с провозглашением независимости Косово сербские националисты громили посольства западных стран, витрины магазинов, “Макдональдсы” и автомобили. Протесты были инспирированы властью, однако официальный Белград выразил сожаление, что все вышло именно так - планировались мирные акции, отмечает телеканал.