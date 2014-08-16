BBC: Австралия призывает Шотландию не отделяться от Великобритании

Выступая во время визита в Лондон, Эбботт сказал, что трудно понять, как миру поможет то, что Шотландия станет независимой, передает BBC Украина.

Он рассказал газете Times, что, по его мнению, люди, которые хотели бы распада Великобритании, не являются сторонниками справедливости или свободы.

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Избиратели в Шотландии будут голосовать на референдуме в следующем месяце.

Корреспондент BBC говорит, что комментарии Эббота по этому вопросу стали самым откровенным заявлением на таком высоком уровне.