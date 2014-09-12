ЕС требует от России освободить эстонского силовика - BBC

Европейский союз выразил обеспокоенность в связи с "похищением" российскими спецслужбами Эстона Кохвера, работника полиции безопасности Эстонии, сообщает BBC Украина.

В России Кохверу предъявили обвинение в шпионаже.

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Евросоюз призвал Россию немедленно освободить Кохвера. В официальном заявлении представителя главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон действия российской стороны названы противоправными и такими, которые нарушают принцип неприкосновенности границ.

Сообщается, что представительство ЕС в Москве "находится в контакте с российскими властями и требует быстрого решения этого вопроса".

5 сентября эстонская власть заявила, что на границе с Псковской областью России, вблизи пограничного пункта Лухамаа, был похищен сотрудник полиции безопасности Эстон Кохвер

Полицейский, как сказано в заявлении, участвовал в операции по предотвращению преступления на границе.

Значится, что неизвестные, применив к нему физическую силу и угрожая оружием, вывезли его в Россию.

Российский посол в Таллине был вызван в МИД Эстонии по этому поводу.

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Впоследствии ФСБ России заявила, что полицейского задержали в Псковской области при проведении агентурной операции. При этом, значилось, что у него изъяли пистолет "Таурус" с патронами, 5 тысяч евро, спецтехнику для скрытой аудиозаписи, а также материалы, которые имеют "характер разведывательного задания".

По оценке российской спецслужбы, таким образом, была прекращена агентурная операция департамента полиции безопасности МВД Эстонии.

Лефортовский суд Москвы 6 сентября санкционировал арест Кохвера на два месяца.

Следствие обвиняет Эстона Кохвера в шпионаже.