Россия похитила сотрудника эстонской спецслужбы

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест сотрудника МВД Эстонии из тартуского департамента полиции безопасности Эстона Кохвера, сообщает Lenta.ru.

По версии ФСБ, Кохвер был задержан сотрудниками ФСБ в Псковской области. «У нарушителя изъяты: пистолет "Таурус" с патронами, денежные средства в сумме пяти тысяч евро, спецтехника для осуществления скрытой аудиозаписи, а также материалы, которые имеют характер разведывательного задания», — рассказал представитель ФСБ.

Читайте такжеАдвокат: Савченко - не единственный гражданин Украины, похищенный и перевезенный в РФ В свою очередь, Таллин сообщил, что сотрудник полиции безопасности был похищен с эстонской территории. В связи с этим в МИД Эстонии вызывали посла России Юрия Мерзлякова.