Россия похитила сотрудника эстонской спецслужбы
Россия похитила сотрудника эстонской спецслужбы КаПо.
Лефортовский суд Москвы санкционировал арест сотрудника МВД Эстонии из тартуского департамента полиции безопасности Эстона Кохвера, сообщает Lenta.ru.
По версии ФСБ, Кохвер был задержан сотрудниками ФСБ в Псковской области. «У нарушителя изъяты: пистолет "Таурус" с патронами, денежные средства в сумме пяти тысяч евро, спецтехника для осуществления скрытой аудиозаписи, а также материалы, которые имеют характер разведывательного задания», — рассказал представитель ФСБ.
Читайте такжеАдвокат: Савченко - не единственный гражданин Украины, похищенный и перевезенный в РФ В свою очередь, Таллин сообщил, что сотрудник полиции безопасности был похищен с эстонской территории. В связи с этим в МИД Эстонии вызывали посла России Юрия Мерзлякова.