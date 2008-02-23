Китай начал строительство газопровода для туркменского газа

Китай в рамках проекта "Запад-Восток" начал 22 февраля строительство газопровода, по которому будет поставляться газ из Туркмении. Об этом сообщает Associated Press.

Предполагаемый объем инвестиций в проект составит 142 миллиарда юаней (20 миллиардов долларов). Трубопровод, общая длина которого превысит 9100 километров, соединит Синьцзян-Уйгурский автономный район и Шанхай, а южная его ветка протянется до провинции Гуандун.

Лента.ру напоминает, что соглашение о строительстве газопровода Туркмения – Китай было достигнуто в апреле 2006 года президентом Туркмении Сапармуратом НИЯЗОВЫМ и председателем КНР ХУ Цзиньтао. Запуск трубопровода запланирован на 1 января 2009 года.