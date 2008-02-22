Абхазия и Южная Осетия в один день попросят мир признать их независимость

Абхазия и Южная Осетия в ближайшие дни обратятся к России, странам СНГ и в ООН с просьбой признать их независимость. Первым об этом решении заявил президент Абхазии Сергей БАГАПШ, передает News.ru. Это произошло сегодня после экстренного заседания Совета безопасности Абхазии.

С.БАГАПШ сообщил, что на заседании Совбеза обсуждался косовский прецедент. Ряд стран признали независимость сербского края. Теперь Абхазия, воодушевленная этим примером, выступит с обращением. "Думаю, что в ближайшие день-два подобное обращение в адрес России, других стран СНГ и в ООН будет принято", - подчеркнул С.БАГАПШ.

В свою очередь, президент Южной Осетии Эдуард КОКОЙТЫ заявил, что его республика выступит с аналогичной просьбой. "Думаю, что мы сделаем это одновременно, в один день с Абхазией", - подчеркнул Э.КОКОЙТЫ.

Еще через некоторое время РИА "Новости" со ссылкой на С.БАГАПША уточнило, что главы непризнанных республик, среди которых называется уже и Приднестровье, встретятся в ближайшие десять дней и подготовят план действий по обретению независимости.

С.БАГАПШ говорит, что через несколько дней обращение будет направлено в Госдуму и политическому руководству России и стран СНГ, а также в ООН. "Мы рассматриваем перспективы обращения с глубокой надеждой", - сказал президент Абхазии.

Как отмечает News.ru, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровская Молдавская Республика - самопровозглашённые непризнанные государственные образования на территории бывшего СССР. Все они в начале девяностых годов, при распаде Советского Союза отделились от получивших независимость республик: Грузии и Молдовы. Этому предшествовали жесткий этнический прессинг со стороны бывших "малых метрополий", позже переросший в кровопролитные вооруженные конфликты.

Сепаратизм этих непризнанных государственных образований встретил моральную поддержку и военную помощь от России, особенно со стороны лево-патриотических групп и генералитета. Конфликтующие стороны на территории Грузии и Молдовы были разведены с помощью российских миротворческих подразделений. Вооруженные конфликты были приостановлены, угроза жизни населению непризнанных образований была снята.

За время, прошедшее с тех пор, непризнанные Абхазия, Южная Осетия и ПМР обзавелись всеми атрибутами государственности: Конституциями, правительствами, армиями, таможнями и пограничными службами.

В Абхазии и Южной Осетии успела произойти и смена власти - путем всеобщих выборов на альтернативной основе. Экономика этих образований приспособилась к существованию в условиях "ни мира, ни войны, ни международного признания".

Большинство жителей Абхазии и Южной Осетии, а также значительная часть населения Приднестровья приняли российское гражданство. Власти Южной Осетии объявили, что после признания независимости от Грузии, на основании исторических фактов будут реализовывать идею вхождения в Россию и объединения с Северной Осетией.

Абхазия, также предлагавшая в 1990-х вхождение в Россию, теперь рассчитывает на статус свободной ассоциации с Россией. Абхазия и Приднестровье стремятся к вступлению в СНГ.