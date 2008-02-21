Люксембург признал независимость Косово

Люксембург стал девятой страной Евросоюза, признавшей независимость Косово, сообщает AFP.

Кроме Люксембурга, в ЕС независимое Косово признали: Албания, Австрия, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Норвегия, передает Лента.ру.

Отделение Косово от Сербии также одобрили США, Турция, Австралия и Афганистан..

Противниками создания государства Косово в ЕС являются: Испания, Кипр, Словакия и Румыния. Кроме того, резко против выступают Китай и Россия.

Отказались признать решение парламента Косово о независимости также Грузия, Шри-Ланка, Вьетнам и, естественно, Сербия.