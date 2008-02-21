Площадь Свободы в Ереване превращается в ”Майдан”

Сторонники бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна, проигравшего очередные президентские выборы, подтвердили свое намерение не прекращать акцию протеста в центре Еревана. Они начали устанавливать палатки на Площади свободы, где проводился митинг, сообщает ИА "АрмИнфо".

Участники митинга отказываются признавать, что выборы выиграл лидер правящей Республиканской партии, глава правительства Серж Саркисян. Они настаивают на том, чтобы официальные итоги выборов были пересмотрены. Кроме того, они требуют предоставить им прямой эфир на Общественном телевидении Армении, а также наказать тех, кто ответствен за нарушения, допущенные в процессе голосования.

Лента.ру