Американцы устроили овацию высморкавшемуся Обаме (фото)

Кандидат в претенденты на должность президента США от Демократической партии Барак Обама в среду сорвал аплодисменты зала, сморкнувшись во время предвыборного выступления в Техасе, сообщает издание The Swamp.

Простывший накануне выступления, Обама не стал отменять встречу с избирателями в Далласе. Однако через пол часа произнесения речи он сделал паузу и сказал: "Секундочку, я сейчас высморкаюсь".

Достал платок и на глазах у публики опустошил свой нос.

Зал Reunion Arena, вмещающий 17 тысяч человек, тотчас разразился аплодисментами.

Несмотря на простуду, голос Обамы звучал как обычно твердо. Однако в ближайшие дни его распорядок дня будет облегченным. Кандидат в президенты собирается отдохнуть и набраться сил перед участием в очередных дебатах с Хиллари Клинтон - его основной соперницей в Демократической партии.

В последнее время Обама одерживает одну за другой победы над Клинтон в проходящих по всей стране праймериз и кокусах, отмечает Лента.ру.

Многие наблюдатели полагают, что ключевым днем в схватке двух кандидатов станет 4 марта, когда предварительные выборы у демократов пройдут в штатах Вермонт, Огайо, Род-Айленд и Техас.