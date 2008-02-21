Американцы устроили овацию высморкавшемуся Обаме (фото)
Кандидата в претенденты сразила простуда
|Барак Обама. Фото АР
Простывший накануне выступления, Обама не стал отменять встречу с избирателями в Далласе. Однако через пол часа произнесения речи он сделал паузу и сказал: "Секундочку, я сейчас высморкаюсь".
Достал платок и на глазах у публики опустошил свой нос.
Зал Reunion Arena, вмещающий 17 тысяч человек, тотчас разразился аплодисментами.
Несмотря на простуду, голос Обамы звучал как обычно твердо. Однако в ближайшие дни его распорядок дня будет облегченным. Кандидат в президенты собирается отдохнуть и набраться сил перед участием в очередных дебатах с Хиллари Клинтон - его основной соперницей в Демократической партии.
В последнее время Обама одерживает одну за другой победы над Клинтон в проходящих по всей стране праймериз и кокусах, отмечает Лента.ру.
Многие наблюдатели полагают, что ключевым днем в схватке двух кандидатов станет 4 марта, когда предварительные выборы у демократов пройдут в штатах Вермонт, Огайо, Род-Айленд и Техас.