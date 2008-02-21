Фидель Кастро оставит себе одну регалию

Бессменный лидер Кубы Фидель Кастро останется идеологом кубинского коммунизма и уважаемым политическим деятелем, к советам которого внимательно прислушиваются, после ухода с поста главы государства, который он занимал в течение 49 лет.

У Фиделя больше не будет властных полномочий, однако он останется первым секретарем правящей Компартии и продолжит писать статьи, посвященные внутренним и международным вопросам, и это говорит о том, что в одной из последних коммунистических стран мира, скорее всего, не произойдет разительных перемен.

Новым лидером Кубы, скорее всего, станет брат Кастро Рауль, которому Фидель передал свои полномочия в середине 2006 года, перенеся операцию на кишечнике.

Ожидается, что Национальная ассамблея, парламент Кубы, объявит о назначении 76-летнего Рауля Кастро на пост главы государства в ходе заседания в воскресенье.

Отставка Фиделя вызвала у его противников надежды на то, что в стране начнутся перемены, а США призвали Кубу к демократическим преобразованиям. Однако реакция самих кубинцев оказалась сдержанной.

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