НАТО блокировало северную границу Косово

Миротворческие международные силы ООН под предводительством НАТО блокировали северную границу Косово.

Как передает Газета.ru, пока граница закрыта на 24 часа.

Как сообщалось ранее, миротворческие международные силы ООН для Косово под предводительством НАТО (KFOR) 19 февраля были отправлены на северную границу Косово в связи с нападением на блокпосты ООН. Косовские сербы, выступающие против провозглашения независимости края, сожгли блокпост полицейских ООН. По словам свидетелей инцидента, полиция не оказывала сопротивления толпе мужчин в масках, которые подожгли блокпост, известный как «Проход-1» на границе с Сербией. Сообщается также и о поджогах на втором блокпосту «Проход-2».