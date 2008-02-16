На гонках автомобиль врезался в толпу – семь человек погибли

Семь человек погибли, когда автомобиль врезался в толпу зрителей сегодня во время гонок в штате Мериленд (США).

По словам одного из полицейских, катастрофа стала, "наверное, одной из самых кровавых сцен из всех тех, которые я повидал на своем веку", сообщает телеканал SkyNews.

Несколько человек были ранены и отправлены в больницу. Согласно заявлению полиции, автомобиль, по всей видимости, потерял управление, отмечает NEWSru.