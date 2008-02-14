В Ереване взорвался пассажирский самолет

На борту самолета, следовавшего рейсом из Еревана в Минск, произошел взрыв. Инцидент произошел в ереванском аэропорту Звартноц во время взлета самолета.

Все 18 пассажиров и 3 члена экипажа самолета живы. Начальник Главного управления гражданской авиации Армении Артем Мовсисян сообщил «Газете.ру», что есть раненные. В больницу доставлены четыре человека с ранениями разной степени тяжести. Остальным пассажирам и членам экипажа пока оказывается помощь в самом аэропорту «Звартноц».

По предварительной информации начальника ГУГА, самолет компании «Белавиа» «SRJ-100-M» рейса В2-1834 при взлете сошел с полосы. Затем самолет перевернулся несколько раз, произошел взрыв и одновременно начался пожар. Самолет раскололся на две части. Служба спасения, пожарная служба и скорая помощь аэропорта среагировали моментально. «Благодаря их умелым действиям все 18 пассажиров, а также три члена экипажа были вынесены из горящего воздушного судна», - сказал Мовсисян. Катастрофа в Ереванском аэропорту произошла в 4:15 утра по ереванскому времени.