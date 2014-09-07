Иммиграционную реформу в США отложили до выборов

В июне Обама обещал в ближайшее время принять исполнительные указы для реализации реформы, которая позволит 11 миллионам нелегальных мигрантов получить американское гражданство, сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам представителей Белого дома, президент не хочет "политизировать" вопрос. По мнению Обамы, это помешает принятию полномасштабной реформы в будущем.

Читайте такжеБелый дом требует от нижней палаты Конгресса провести иммиграционную реформуПо мнению журналистов, решение президента принесет облегчение сенаторам-демократам, неуверенно чувствующих себя накануне выборов.

Справка. Законопроект о иммиграционной реформе был одобрен Сенатом США еще в июне 2013 года, однако так и не был принят Палатой Представителей.