Иммиграционную реформу в США отложили до выборов

09:09, 07 сентября 2014
Мир
5 0

Президент США Барак Обама решил отложить историческую иммиграционную реформу до выборов в Конгресс США в ноябре.

REUTERS

В июне Обама обещал в ближайшее время принять исполнительные указы для реализации реформы, которая позволит 11 миллионам нелегальных мигрантов получить американское гражданство, сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам представителей Белого дома, президент не хочет "политизировать" вопрос. По мнению Обамы, это помешает принятию полномасштабной реформы в будущем.

Читайте такжеБелый дом требует от нижней палаты Конгресса провести иммиграционную реформуПо мнению журналистов, решение президента принесет облегчение сенаторам-демократам, неуверенно чувствующих себя накануне выборов.

Справка. Законопроект о иммиграционной реформе был одобрен Сенатом США еще в июне 2013 года, однако так и не был принят Палатой Представителей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter