В Чехии начинаются масштабные учения НАТО

В Чехии начинаются масштабные учения НАТО.

В учениях будут задействованы 30 боевых самолётов, а также около 50 единиц наземной боевой техники. Командование НАТО впервые доверило руководство учениями представителям чешского Генерального штаба. Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», учения продлятся до 15 сентября. Напоминаем, 1 сентября также стартовали военные учения НАТО в Латвии.

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