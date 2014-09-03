В Чехии начинаются масштабные учения НАТО

09:11, 03 сентября 2014
Мир
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В Чехии начинаются масштабные учения НАТО.

REUTERS

В учениях будут задействованы 30 боевых самолётов, а также около 50 единиц наземной боевой техники.

Командование НАТО впервые доверило руководство учениями представителям чешского Генерального штаба.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», учения продлятся до 15 сентября.

Напоминаем, 1 сентября также стартовали военные учения НАТО в Латвии.

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