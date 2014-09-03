Генсек НАТО: Конфликт на востоке Украины навредит всем в регионе, в том числе и России

Об этом говорится в эксклюзивном интервью Расмуссена агентству УНИАН.

”Россия должна вывести свои войска из Украины и от ее границ, прекратить вооружать, финансировать и обучать сепаратистов на востоке Украины, остановить свою насильственную дестабилизацию страны и свою незаконную и нелегитимную аннексию Крыма”, - подчеркнул он.

По словам Расмуссена, он очень обеспокоен ситуацией в Украине. ”Она быстро меняется, крайне опасна и непредсказуема. Российские войска и оборудование незаконно пересекли границу в восточной и юго-восточной Украины. Это - не единичное действие, а часть опасного поведения, которое продолжается месяцами с целью дестабилизировать Украину как суверенное государство. Больше нет сомнений, что российские войска проводят прямые военные операции внутри Украины”, - подчеркнул он.

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Генсек НАТО заявил, что этот вопрос будет предметом обсуждения на саммите НАТО в Уэльсе 4-5 сентября. ”Мы хотим видеть как можно скорейшее дипломатическое и мирное урегулирование кризиса. Вполне понятно, что затянувшийся конфликт на востоке повредит усилиям построить безопасную, стабильную и процветающую Украину. И это повредит всем в регионе, в том числе России”, - убежден Расмуссен.

Кроме того, он в очередной раз указал, что интервенция России в Украину, ее поддержка террористов ”полностью противоречат дипломатическим усилиям по поиску мирного решения”.

Касаясь предстоящего саммита НАТО, генеральный секретарь альянса подчеркнул, что проведение специального заседания Комиссии НАТО - Украина с президентом Петром Порошенко является ”знаком нашей сильной поддержки и солидарности”.

”Я ожидаю, что в ходе заседания мы будем говорить о путях укрепления нашего партнерства. В частности я ожидаю, что союзники обеспечат дальнейшую ощутимую поддержку, чтобы помочь Украине повысить свою способность защищать себя, реформировать свои вооруженные силы и укрепить свой потенциал”, - подчеркнул он.

На вопрос, может ли страна, часть территории которой аннексирована другой, запросить членства и стать членом НАТО, Расмуссен ответил: ”Это гипотетический вопрос. Мы судим о каждой нации-заявителе по ее достоинствами и по тому, соответствует ли она необходимым критериям”.