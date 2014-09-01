Саммит НАТО примет "Дорожную карту готовности" - генсек

Об этом в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен на конференции, предшествующей саммиту, передает Радио Свобода.

«Этот план является ответом на поведение России», - отметил он, подчеркнув, что в «дорожной карте «будут основательно укреплены силы реагирования НАТО, значительно увеличатся скоростные возможности применения этих многонациональных войск».

Читайте такжеУкраинцы сами выберут будущее своей страны - генсек НАТО ответил ПутинуСогласно этому плану, на территории восточных государств-членов НАТО создадут постоянные базы. ««Дорожная карта готовности» обеспечит НАТО тем, что мы будем с нужными силами с нужным оборудованием в нужном месте в нужный момент», - пояснил Андерс фог Расмуссен.

4-5 сентября в Ньюпорте (Уэльс) состоится саммит НАТО, посвященный в основном усилению коллективной безопасности Североатлантического альянса на фоне агрессии России в отношении Украины. Принять участие в саммите пригласили и президента Украины Петра Порошенко.