Десять лет назад произошла трагедия в российском Беслане

09:41, 01 сентября 2014
Мир
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Десять лет назад в российском городе Беслан (регион Северная Осетия) боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы №1.

У Росії згадують жертв Беслана / samlib.ru

В результате террористического нападения и последующего штурма здания силовиками погибли 334 человека, 186 из них - дети. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Сегодня в Беслане день скорби. Тысячи людей пришли к школе, где произошла трагедия. В память о детей-заложников до стен разрушенного спортивного зала приносят игрушки и бутылки с водой.

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Траурные мероприятия в Беслане будут продолжаться три дня, о жертвах трагедии вспомнят и в других городах России.

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