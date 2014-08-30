СМИ: В Египте задержано более 40 "братьев-мусульман", среди них гражданин России

Среди них гражданин РФ, студент крупнейшего в мире исламского университета "Аль-Азхар", сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на египетскую газету "Аль-Ахрам".

По словам помощника главы МВД по связям с общественностью Абделя Фаттаха Османа, россиянин был задержан в провинции Гарбия, при нем были обнаружены листовки в поддержку низложенного год назад президента Египта Мухаммеда Мурси.

В марте этого года в числе арестованных сторонников исламистов оказался другой российский студент "Аль-Азхара". Против него были выдвинуты обвинения в участии в беспорядках и нападении на государственную и частную собственность.

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По данным прокуратуры, активисты сожгли полицейский автомобиль и машину скорой помощи, крушили витрины магазинов и разбили стекла в автобусе, принадлежащем управлению столичного транспорта. Тогда через несколько дней арестованный студент был отпущен под залог.

Беспорядки в ряде вузов Египта не стихают с минувшего лета после отстранения военными от власти Мурси. Их пик пришелся на конец декабря 2013 года вслед за решением временных властей АРЕ объявить "Братьев-мусульман" террористической организацией.

Студенты, в числе которых немало активистов запрещенной ассоциации, неоднократно пытались повсеместно провоцировать столкновения.