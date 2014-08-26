The Wall Street Journal: Россия запускает свою пропагандистскую кампанию в Берлине

В своей статье «Россия запускает свою пропагандистскую кампанию в Берлине», опубликованной на сайте газеты The Wall Street Journal, Антон Трояновский пишет, что Дмитрий Тульчинский, руководитель государственного российского информагентства «Россия сегодня», в Берлине делит тихий холл с туристическим агентством и шахматным клубом. Но, вероятно, скоро ему там будет тесно. Количество сотрудников агентства в Берлине должно вырасти с двух до тридцати. Их заданием, согласно директиве, подписанной президентом Путиным, будет «освещать политику Российской Федерации за границей».

«Что такое пропаганда? Пропаганда – это тенденциозная презентация фактов», говорит Тульчинский в интервью. «Это не значит, ложь».

В связи с серьезным ущербом имиджу из-за украинского конфликта Россия активизировала свои усилия по восстановлению, модернизации и расширению аппарата зарубежных СМИ, который был создан еще во времена Советского Союза. Он ориентирован на Германию, экономического тяжеловеса Европы, которая традиционно поддерживает тесные связи с Россией и чье население все более критично рассматривает США.

В четверг снова стало понятно, насколько велико тщеславие России. Кремль официально решил примерно на 30 млн евро увеличить бюджет для прокремлевского канала новостей, чтобы вскоре можно было запустить версию на французском языке. С помощью этих мер, Кремль создает новые возможности для разжигания недовольства ролью США в мире и для подрыва репутации западных лидеров, которые объединились против политики Владимира Путина.

RT, ранее известный как Russia Today, по словам главного редактора, запустит немецкую версию уже в следующем году. Россия Сегодня создает редакцию для немецкоязычного веб-сайта, социальных медиа и радиостанции. Кампания в СМИ является частью нарастающей прямой конфронтации Путина с Западом.

«Мы просто хотим покончить с доминированием так называемых англо-саксонских СМИ», говорит Дмитрий Киселёв. Путин в декабре поручил ведущему новостей руководить международной экспансией. «Мы считаем, что они занимаются чистой пропагандой, искажают картину миру и вредят интересам человечества». Но Киселёв отклоняет сравнения с Холодной войной. Но многое напоминает о временах Советского Союза, когда Москва создавала сеть иностранных СМИ для продвижения своей позиции.

Старт с немецкого веб-сайта

Как и во времена Холодной войны, США и сегодня, с точки зрения российских государственных СМИ, большой противник, который ставит под угрозу мир во всем мире. В Германии, где возникло недовольство из-за шпионажа Агентства национальной безопасности США, российские представители видят благодатную почву для своих сообщений. Во Франции лидер правой националистической политической партии Марин Ле Пен, которую публично поддерживает Путин, привела свой Национальный фронт к победе на европейских выборах в мае.

Тем не менее, кремлевские создатели мнений столкнулись с проблемами. Опросы показывают, что украинский кризис и сбитие самолета малазийских авиалиний МН17 и в Германии снизили уровень симпатии к России. Президент Франции Франсуа Олланд поддержал после крушения пассажирского самолета новые санкции против России.

Непонятно, насколько быстро Россия реализует свои планы. В Берлине сотрудники российских государственных СМИ говорят, что они слышали о планах расширения, но знали очень мало деталей об осуществлении. Главный редактор RT Маргарита Симоньян говорит, что веб-сайт и версии на немецком языке в социальных сетях появятся в первой половине 2015 года. Полноценный телеканал, возможно, последует. Она указывает на петицию в Германии, в которой более 28 000 подписавшихся просят немецкоязычную версию RT. « Мы получили много просьб перевести RT на немецкий язык», поясняет Симоньян в письменном обращении.

По словам главного редактора, немецкий RT будет тесно сотрудничать с Ruptly GmbH. Дочерняя компания RT была основана в прошлом году для того, чтобы продавать отснятый материал телевизионным каналам. Она находится в офисном здании с потрясающим видом на Берлин. К актуальным предложениям Ruptly относятся подробные видео о беспорядках в американском городе Фергюсон и жестокие фотографии гражданских жертв, погибших при обстрелах на востоке Украины.

Противники «пропаганды гомосексуализма» также целевая группа

RT в Германии и Франции хочет начать с интернет-сайтов, телевизионный пакет должен последовать позже. Это подчеркивает попытку Москвы вбить клин между Европой и США в условиях кризиса в Украине, а также между населением Европы и его правительствами. Канцлер Германии Ангела Меркель действительно недавно заняла более жесткую позицию по отношению к России и поддержала санкции после того, как был сбит MH17. Но Меркель также является важнейшим собеседником Путина на Западе. Оба в этом году говорили по телефону более 30 раз.

Представитель российского правительства в Берлине, которого проинформировали о планах на СМИ, говорит, что большая часть немецкой общественности восприимчива к российским сообщениям. Сюда также относятся пацифисты, критики глобализации и все люди с левыми взглядами. Но консерваторы, среди них противники «пропаганды гомосексуализма», являются целевой аудиторией. «В этом сегменте можно провести довольно объемную работу», говорит представитель правительства.

Кремль запустил RT в 2005 году как Russia Today. Канал выходит в эфир на английском, испанском и арабском языках и позиционирует себя как альтернативу западным СМИ, как CNN, BBC или Deutsche Welle. Аудитория маленькая. Но наблюдатели говорят, что RT хочет подорвать авторитет западных СМИ с помощью все более резкой критики Запада и комментариев об антиамериканских сторонниках теорий заговоров, и о западных «правых» и «левых» политиках.

В условиях кризиса в Украине, RT обвинил западные СМИ и политиков в том, что они удерживают доказательства, которые ставят под сомнение, что пророссийские сепаратисты сбили самолет МН17. «Наибольшим успехом российской пропаганды является создание путаницы в том, что правда, а что нет», говорит депутат «зеленых» Марилуизе Бек, известнейший критик Путина в Бундестаге. Но Бек также говорит, что Германия должна быть осторожна в том, как она реагирует на планы по расширению российских государственных СМИ. Нельзя давать Москве ни одной причины блокировать программу Deutsche Welle на русском языке.

Ведущий в списке санкций

Социологи говорят, что кремлевские СМИ могут на самом деле найти благодатную почву в Германии, так как популярные СМИ все более критично противостоят России. На Востоке поколения выросли в сфере влияния Москвы. На Западе хорошо осознают важность близких экономических отношений, а также придерживаются политики ослабления напряженности 70х годов.

Руководитель исследовательского института Forsa Манфред Гюльнер объясняет, что многие немцы рассматривают образ России в СМИ скептически. Когда он в прошлом году задавал этот вопрос, 42 процента респондентов сказали, что сообщения немецких СМИ о России «преувеличены и искажены». Это может стать шансом для такого канала, как RT. Но немецкий ландшафт СМИ уже перенасыщен. Новому голосу трудно быть услышанным. "Потенциал, безусловно, есть", говорит Гульнер. «Вопрос в том, сколько людей будет реально использовать его».

Модератор Дмитрий Киселёв находится в списке санкций Европейского союза, потому что он был "центральной фигурой правительственной пропаганды" после аннексии Крыма. Он говорит, что санкции были введены против интересов Германии и Европы. Они были основаны, к примеру, на «абсолютно пропагандистском объяснении» западных СМИ, что Путин сбил самолет. «Разумеется, нужно дать на это ответ», сказал он в интервью.

В одной из своих передач в апреле Киселёв цитировал опросы, которые намекали, что Меркель выступила против России жестче, чем хотело большинство немцев. В конце июня Киселёв сравнил конфликт в Украине с начало Первой мировой войны, котрая была спровоцирована Вашингтоном и Лондоном, чтобы уничтожить своих противников в Европе. «Сегодня, как и тогда, англичане и американцы имеют общую цель, сделать Германию и Россию врагами и таким образом ослабить», сказал он своим зрителям.

«Russia Today – это не независимая инофрмация о России, это приукрашенная пропаганда для Кремля. Это последнее, что нам нужно в Германии», отвечает Хендрик Цернер, представитель немецкой ассоциации журналистов. «Обвинения немецких СМИ в пропаганде абсурдны. Кто так судит о немецких журналистах, не понял свободу прессы».

С финансированием пока ничего не ясно

60-летний Киселёв отличается своим жестким, провокационным тоном от часто убаюкивающего стиля прежних советских дикторов. В прошлом году он потребовал, чтобы сердца гомосексуальных доноров органов «хоронили или сжигали, так как они не предназначены для продления жизни». В марте он напомнил зрителям о том, что Россия обладает способностью, «преобразовать США в радиоактивный пепел».

Должностью главы большинства иностранных СМИ Кремля он обязан Владимиру Путину, который назначил его в декабре указом. Президент также распорядился о роспуске РИА Новости и их объединении с новой организацией под названием Россия Сегодня, которая обслуживает, прежде всего, государственные СМИ, имеющие аудиторию за рубежом.

На Россию Сегодня работают сотни журналистов по всему миру, которые выпускают новости, радиопередачи и содержание социальных медиа на разных языках. Согласно немецкоязычной брошюре агентства, в которой объясняется, что в десятках городов хотят создать места, чтобы «влиять на общественное мнение и актуальные новости». Киселёв объясняет, что финансирование расширения еще обсуждается.

В Москве штаб-квартира Россия Сегодня находится в монументальном здании, которое служило пресс-центром Олимпиады 1980 года. Современное, открытое пространство, изогнутые столы и мониторы на потолке, выглядят, как и офисы других информагентств. На многих телефонах и мониторах сотрудников висят черно-оранжевые цвета, которые символизируют поддержку пророссийских сепаратистов в Украине.

Прежде всего, Россия видит свой шанс в проблемах с имиджем США. С ориентированным на приватную сферу немецким населением, Вашингтон многое потерял из-за своей шпионской программы. Опрос Infratest Dimap с начала августа показывает, что только 35% немцев считают США надежным партнером. В декабре 2011 года было почти в два раза больше.

У Вашингтона PR-проблема

Америка добивается успеха лучше, чем Россия. Но в некоторых сферах Вашингтон больше не может конкурировать с очарованием Москвы. Российские представители в Берлине подчеркивают, что они насколько возможно открыты с немецкими СМИ.

Посол Владимир Гринин имеет большой опыт работы с Германией. В отличие от своих американских коллег Джон Б. Эммерсон свободно говорит на немецком языке. Недавняя статья в журнале Der Spiegel описывает контраст между теплым приемом Гринина без проверок безопасности - человек, который воплощает «близость между Россией и Германией" – и «паранойей с безопасностью» в посольстве США.

«Соединенные Штаты всегда были символом добра, демократии, свободы, партнерства, обороны, в то время как Россия в целом воплощала обратное», говорит Тульчинский, глава бюро Россия Сегодня в Берлине. «Если выяснится, что первое утверждение не соответствует действительности, то логично, что и второе предположение неверно».

Представители США признают, что у них есть PR-проблемы в Германии. Но они говорят, что общие ценности и интересы по-прежнему являются основой долгосрочного партнерства. Марк Тонер, представитель Госдепартамента США, говорит, что США с помощью программ обмена для профессионалов и журналистов хотели обратиться к как можно большей части населения. «Конечно, мы используем при необходимости социальные и традиционные медиа для продвижения нашего видения», говорит Тонер в заявлении о планах расширения россиян. «Но мы делаем это таким образом, чтобы это соответствовало нашим демократическим ценностям».

Немецкий зритель не хочет видеть пропаганды

Есть также влиятельные немцы, которые приветствуют вступление россиян на медиа-рынок. Мартин Хоффманн, управляющий директор Германо-Российского Форума, сказал, что он часто получает жалобы, что немецкие СМИ освещают события слишком односторонне.

Член его ассоциации, бывший тележурналист Кристоф Хёрстель, поддержал петицию, в которой от RT требовали немецкоязычную программу. Он часто высказывается против гегемонии США и указал на то, что правительство США тайно спланировало теракт 11 сентября 2001 года. Время от времени он появляется на RT English в качестве аналитика и критикует там, к примеру, в июне «марионеточный режим Вашингтона в Украине». Хёрстель говорит, что рассчитывает быть приглашенным и в немецкий RT и будет в контакте с российскими представителями. Представитель RT не хотела давать комментариев по этому поводу.

Мартин Хоффманн говорит, однако, что RT должны смягчить свои острые тона, чтобы прийти к немецкой аудитории. «Нам срочно нужно объективное освещение в Германии», говорит он. Но «немецкий зритель не хочет видеть никакой пропаганды».