Около 30 человек погибли и более 40 ранены во время столкновения автобусов в Египте

По меньшей мере 27 человек погибли в результате аварии на Синайском полуострове в Египте. По сообщениям, два автобуса столкнулись на рассвете 22 августа.

Десятки людей ранены, среди них есть граждане России, передает Радио Свобода.

Официальные лица предполагают, что количество жертв может возрасти.

По данным Reuters, число погибших уже достигло 33 человек. Как сообщил агентство MENA представитель Минздрава, среди более 40 раненых есть граждане РФ, Йемена и Саудовской Аравии. Раненых доставили в два госпиталя. Поскольку тела еще не вынули из-под обломков автобуса, количество жертв может возрасти.