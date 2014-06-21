Суд в Египте приговорил к смертной казни 183 исламистов

Среди приговоренных к высшей мере наказания - духовный лидер запрещенной в Египте движения Мухаммед Бадіе.

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Во время судебного процесса в апреле в этом деле к смертной казни было приговорено 683 исламиста. Однако 21 июня суд оправдал 496 человек, еще четырем смертная казнь была заменена пожизненным заключением, передает Радио Свобода.

Многие были осуждены заочно. Решение суда еще может быть обжаловано.

14 августа прошлого года при нападении на полицейский участок в городе Адуа на юге страны погиб один полицейский и один гражданский.

Проведенные властями Египта массовые судебные процессы критикуют египетские активисты и международное сообщество.