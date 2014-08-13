Кандидат в президенты Бразилии погиб в авиакатастрофе
21:36, 13 августа 2014Мир
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В Бразилии в штате Сан-Паулу разбился частный самолет, на борту которого находился кандидат в президенты страны Эдуарду Кампус.
Кандидат в президенты Бразилии погиб в авиакатастрофе /фото zn.ua/
В результате авиакатастрофы 49-летний политик погиб, сообщил бразильский телеканал GloboNews, передает ZN.UA. Самолет Cessna 560XL, вылетевший из Рио-де-Жанейро, рухнул на жилые кварталы при заходе на посадку в аэропорту Гуарульос.
Точной информации о количестве погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы пока нет. Причиной катастрофы называют потерю управления из-за плохой погоды.
Президент Бразилии приостановила предвыборную кампанию из-за гибели Эдуарду Кампуса. Все мероприятия с участием Дилмы Руссеф, которые должны были состояться в течении трех дней, отменены, сообщают местные СМИ.
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