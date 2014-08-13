Кандидат в президенты Бразилии погиб в авиакатастрофе

В результате авиакатастрофы 49-летний политик погиб, сообщил бразильский телеканал GloboNews, передает ZN.UA. Самолет Cessna 560XL, вылетевший из Рио-де-Жанейро, рухнул на жилые кварталы при заходе на посадку в аэропорту Гуарульос.

Точной информации о количестве погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы пока нет. Причиной катастрофы называют потерю управления из-за плохой погоды.

Президент Бразилии приостановила предвыборную кампанию из-за гибели Эдуарду Кампуса. Все мероприятия с участием Дилмы Руссеф, которые должны были состояться в течении трех дней, отменены, сообщают местные СМИ.