Финляндия выделит более 700 тысяч евро на борьбу с вирусом Эбола

Финляндия выделит международным гуманитарным организациям более 700 тысяч евро на борьбу с вирусом лихорадки Эбола

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте МИД Финляндии.

В частности, 280 тысяч евро финские власти выделят Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Еще 500 тысяч евро предоставят Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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"Ситуация тревожная, поскольку число случаев заражения растет. Если эпидемию в Западной Африке не смогут подавить, последствия будут катастрофическими", - сказал Министр международного развития Пекка Хаависто.

Отмечается, что ВОЗ определил эпидемию лихорадки Эбола как глобальную угрозу. Почти 1 тыс. из 1,7 тыс. случаев заражений закончились летально.