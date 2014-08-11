В Чехии подготовлен спеццентр биологической охраны для больных Эбола - СМИ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чешское агентство ЧТК.

”В случае появления больных с подозрением на вирус лихорадки Эбола, мы готовы определить их в специальный центр биологической охраны министерства обороны в городе Техонине, - сказал агентству директор управления биологической охраны республики Михал Кроча.

Центр в Техонине специально создан для больных с серьезными заболеваниями. В обычном режиме он рассчитан на 28 человек, но в случае необходимости может быть расширен и до 100 пациентов, в том числе, из-за рубежа. Медперсонал, прошедший специальную подготовку, состоит из 30 человек. Центр был создан в 2006 году. До сих пор здесь лишь проходили карантин чешские военнослужащие, возвращающиеся из зарубежных миссий.

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Центр оснащен альтернативными источниками энергии, имеет вертолетную площадку, все отходы сжигаются в специальной печи.

Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию лихорадки Эбола угрозой международного значения. Вирус быстро распространяется по всему миру. Число жертв лихорадки Эбола достигло почти тысячи человек, заразились еще около двух тысяч. Больше всего людей погибло в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. Власти Либерии и Сьерра-Леоне объявили чрезвычайное положение в своих странах. Глава ВОЗ Маргарет Чан заявила, что затронутые нынешней вспышкой вируса страны не в состоянии справиться с ней самостоятельно из-за ее масштабов и сложности, и призвала международное сообщество оказать им максимально возможное содействие.