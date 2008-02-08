Путин огласит «политическое завещание»
11:20, 08 февраля 2008Мир
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Послушать соберутся депутаты, сенаторы, духовенство
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Госсовета в пятницу огласит экономическую программу развития России до 2020 года. На мероприятие приглашено около 750 человек. Кроме губернаторов - членов Госсовета, приедут депутаты, сенаторы, лидеры партий, общественники, главные редактора СМИ и представители духовенства. Как ожидается, глава государства выступит с развернутым обращением к участникам совещания, сообщает Newsru.
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