Путин огласит «политическое завещание»

Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании Госсовета в пятницу огласит экономическую программу развития России до 2020 года. На мероприятие приглашено около 750 человек. Кроме губернаторов - членов Госсовета, приедут депутаты, сенаторы, лидеры партий, общественники, главные редактора СМИ и представители духовенства. Как ожидается, глава государства выступит с развернутым обращением к участникам совещания, сообщает Newsru.