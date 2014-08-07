Подозреваемого в краже документов Шумахера нашли мертвым
Мужчина, арестованный во вторник в Швейцарии по подозрению в краже медицинских документов Михаэля Шумахера, найден повешенным в камере, сообщила швейцарская полиция.
Подозреваемый, имя которого не называют, работал на вертолетную компании, услугами которой воспользовались, чтобы перевезти спортсмена в больницу в Лозанне, передает BBC Украина.
Семикратный чемпион мира "Формулы-1" травмировался во время катания на лыжах во французских Альпах в конце прошлого года.
Прокуратура расследует предполагаемое нарушение конфиденциальности во время его транспортировки.
Читайте такжеМедицинская карта Шумахера попала на черный рынок
Подозреваемого в краже медицинских документов арестовали во вторник, но он отрицал какие-либо нарушения.
Мужчину нашли мертвым в его тюремной камере в Цюрихе в среду.
В июне Михаэля Шумахера вывели из искусственной комы.
Его менеджер Сабина Кем заявила, что документы, связанные с историей болезни, были похищены и продаются на черном рынке.