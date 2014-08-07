Подозреваемого в краже документов Шумахера нашли мертвым

Подозреваемый, имя которого не называют, работал на вертолетную компании, услугами которой воспользовались, чтобы перевезти спортсмена в больницу в Лозанне, передает BBC Украина.

Семикратный чемпион мира "Формулы-1" травмировался во время катания на лыжах во французских Альпах в конце прошлого года.

Прокуратура расследует предполагаемое нарушение конфиденциальности во время его транспортировки.

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Подозреваемого в краже медицинских документов арестовали во вторник, но он отрицал какие-либо нарушения.

Мужчину нашли мертвым в его тюремной камере в Цюрихе в среду.

В июне Михаэля Шумахера вывели из искусственной комы.

Его менеджер Сабина Кем заявила, что документы, связанные с историей болезни, были похищены и продаются на черном рынке.