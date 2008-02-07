Америка сказала свое слово о российском ”Газпроме”

США будут добиваться диверсификации маршрутов поставок газа в Европу, чтобы снизить ее зависимость от России.

Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, об этом заявил 6 февраля заместитель помощника госсекретаря США Мэтью БРАЙЗА.

"Я не собираюсь критиковать "Газпром", но мы хотим, чтобы "Газпром" боролся за место на рынке в условиях реальной конкуренции", – сказал он.

По словам зампомощника госсекретаря, США стремятся к тому, чтобы "часть газа, добываемого в восточной части Каспия", поступала в Европу по альтернативным магистралям, в частности, через трубопровод Nabucco и газопровод по маршруту Турция-Греция-Италия.

"Мы не собираемся "выдавливать" Россию из Туркмении и срывать выполнение существующих между ними контрактов", - подчеркнул М.БРАЙЗА.

"И хотя американцы никогда не будут потреблять этот газ, данный вопрос, тем не менее, нас волнует, поскольку мы преследуем стратегические цели. Отсутствие проблем с энергоносителями у европейских союзников и их экономическая независимость отвечают интересам нашей национальной безопасности", – отметил дипломат.

Справка УНИАН. Проект Nabucco, оцениваемый в 7,3 миллиарда долларов, предусматривает прокладку газопровода в Австрию из района Каспийского моря через турецкую территорию. В настоящий момент его участниками являются пять компаний: австрийская OMV, венгерская MOL, турецкая Botas, болгарская Bulgargaz и румынская Transgaz. Соглашение с шестым партнером, которым, по мнению большинства экспертов, станет германская компания RWE, должно быть заключено в феврале.

"Акционеры готовы подключить седьмого партнера, если это добавит конкурентоспособности проекту", - сказал управляющий директор консорциума строительства газопровода Р.МИТЧЕК. По его словам, критерии выбора нового партнера остаются прежними - доступ к газовым ресурсам, клиентской базе и наличие финансовых средств.

При этом управляющий директор Nabucco не видит конкурента в газопроводе "Южный поток", который будет доставлять природный газ в Европу из России через Болгарию. "Запасы региона к востоку от Турции достаточны, чтобы поставлять в Европу 60, 80 или даже больше миллиардов кубометров газа, а Европа будет нуждаться в газе", - заключил он.

Газопровод Nabucco должен пройти в обход России и связать Европу со Средней Азией. Договор о начале его строительства был подписан 25 июня 2007 года. Свои подписи под документом поставили Еврокомиссар по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС и министры энергетики Турции, Болгарии, Румынии, Венгрии и Австрии.

Ближайший срок поступления газа по планируемой трассе - 2012 год. По транскаспийской магистрали в Европу, как ожидается, будет поступать природный газ из Туркмении, Казахстана, Азербайджана и России. Западная часть магистрали пройдет от западной границы Грузии через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию в Австрию. К этому газопроводу может быть подключена и южная ветка, идущая из Ирака, стран Персидского залива и, возможно, Ирана. Длина газопровода составит 3,3 тысячи километров.