В Уганде отменили закон о пропаганде гомосексуализма

К уже существовавшим в Уганде более полувека жестким мерам в отношении геев новый закон добавлял наказание за “пропаганду гомосексуализма” и обязательство доносить властям о сторонниках однополой любви, сообщает Euronews.

Он вызвал резкую критику международного сообщества. Правительства ряда стран-доноров Уганды частично приостановили помощь Найроби.

Вместе с тем предыдущая норма, наказывавшая “противоестественные плотские отношения” пожизненным заключением, остается в силе. Но, несмотря на это, активисты ЛГБТ-сообщества приветствовали отмену февральского закона.

Читайте такжеЛавров поблагодарил Уганду за "взвешенную позицию по Украине"По утверждениям неправительственных организаций, ужесточение анти-гомосексуального законодательства привело к росту репрессий против геев, как-то: произвольным арестам и полицейскому рэкету, увольнениям, выселениям и нападениям на улице. Согласно тем же источникам, из-за боязни врачей быть арестованными за недонесение февральский закон также сильно сокращал доступ гомосексуалов к услугам сферы здравоохранения и по профилактике СПИДа.