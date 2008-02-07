Клинтон VS Обама: битва продолжается

После «супервторника» в США пути двух партий в президентской гонке разошлись: если демократам предстоит долгая битва за выдвижение единого кандидата, то республиканцы, объединившись вокруг общего выдвиженца, начинают президентскую кампанию, пишет "Дело".

Хотя никто из республиканцев не выбыл из президентской гонки, их безоговорочным лидером стал сенатор Джон МакКейн. Он, заручившись накануне «супервторника» поддержкой самых либеральных республиканских политиков - бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, - смог выиграть в ключевых для гонки регионах - штате Нью-Йорк и той же Калифорнии. На данный момент за всю президентскую кампанию Джон МакКейн получил голоса 570 делегатов.

Один из главных соперников МакКейна в президентской гонке Митт Ромни победил в шести штатах, что обеспечило ему в общем зачете 252 голоса делегатов. Сенсацией «супервторника» стал прорыв Майка Хакаби, которого ранее многие поспешили списать со счетов. Он победил в пяти штатах, и сейчас за него отдали свои голоса уже 174 делегата-республиканца.

В отличие от республиканцев, у которых обозначился победитель гонки, в стане демократов дуэль между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой только начинается.

И хотя Обама победил в тринадцати штатах, он все же набрал меньше голосов, чем его соперница, одержавшая победу лишь в восьми, отмечает издание. Объяснить это очень просто: Хиллари Клинтон удалось одержать победу в штатах с наибольшим числом делегатов - Нью-Йорке, Нью-Джерси и Калифорнии, - что и позволило ей обойти Обаму. Обама больше всего голосов набрал в Джорджии и Иллинойсе, где он получил поддержку 288 делегатов. За весь период президентской гонки Клинтон заручилась поддержкой 847 делегатов, в то время как за Обаму проголосовало лишь 765.

Минимальный разрыв в голосах у ведущих кандидатов от демократической партий говорит о том, что гонка не потеряет и малой толики своего накала. Теперь борьба между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой пойдет за каждый голос в каждом штате. Так будет продолжаться до тех пор, пока 3 июня не проголосуют Монтана и Южная Дакота. Когда первичные выборы завершатся во всех 50 штатах, будет ясно, у кого из кандидатов больше всего сторонников на предстоящих партийных съездах. У демократов, как известно, съезд пройдет в августе в Денвере, у республиканцев - в сентябре в Миннеаполисе.

***Для того чтобы стать официальным претендентом от партии на пост президента США, кандидату-республиканцу необходимо заручиться поддержкой не менее 1191 делегата съезда. Кандидату от демократов - как минимум 2025. У демократов в «супервторник» на кону было 50% от общего числа голосов делегатов национального съезда (1687 голосов), у республиканцев - более 40% (1029 голосов).