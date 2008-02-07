Трехлетний мальчик поджег своего пятимесячного брата

Пятимесячный ребенок получил тяжелые ожоги в Челябинской области (Россия) по вине трехлетнего брата. Как сообщила в четверг представительница главного управления МЧС по региону, «в поселке Кузяшево накануне ребенок поджег простынку в кроватке своего пятимесячного брата, пока спал отец. С ожогами 8% тела - головы, шеи и рук - ребенок был госпитализирован в центральную больницу Аргаяшского района». По ее словам, ребенок находится в больнице в очень тяжелом состоянии.

Газета.ру