Израиль и "Хамас" договорились о трехдневном перемирии

В заявлении, обнародованном в Нью-Дейли, где находится государственный секретарь США Джон Керри, США и ООН сообщили, что перемирие начнется в 8.00 1 августа, сообщает Радио Свобода.Читайте такжеПремьер Израиля призвал жителей страны готовиться к затяжной войне

В заявлении говорится, что в течение этого прекращения огня, должны пройти переговоры о более длительное перемирие. По сообщению палестинских властей, в течение трех недель боевых действий было убито более 1 тысячи 400 палестинцев, большинство из них - гражданские. За это время погибло 56 израильских солдат и трое гражданских.