Frankfurter Allgemeine: Как санкции повлияют на Россию

В статье «Как санкции повлияют на Россию» на своем сайте газета Frankfurter Allgemeine сообщает, что запланированные санкции ударят по чувствительным местам российской экономики и ее предприятиям. К примеру, запрет на экспорт: высокотехнологичное оборудование, прежде всего для добычи нефти, больше не должно экспортироваться в Россию. Российские нефтяные компании Роснефть и НОВАТЭК зависят от знаний, техники и обмена с зарубежными партнерами, чтобы полностью использовать потенциал российского сырья. Еще сложнее было бы для Роснефти и НОВАТЭКа, если бы США и ЕС запретили бы сотрудничество с ними. Британская компания British Petroleum владеет 20% акций Роснефти, отсюда и сотрудничество с западными фирмами от Shell до Statoil. Но запрет на экспорт оборудования может иметь, по крайней мере, в перспективе серьезные последствия.

У российской экономики и без того уже проблемы. Еще до санкций Международный валютный фонд (МВФ) предсказал России рост примерно на 0,2 процента. Обеспечение экономики кредитами сейчас дополнительно осложнено ограничением доступа российским банкам на европейский рынок капитала.

Банки с долей участия государства более 50 процентов больше не могут продавать новые ценные бумаги в ЕС. До этого американские санкции уже коснулись Института Газпромбанк, дочерней компании полугосударственного газового концерна Газпром, и государственного Внешэкономбанка. Газпромбанк – это третье в России по величине финансовое учреждение, четвертый по величине розничный банк и главный поставщик финансовых услуг для государственного газового гиганта Газпрома ( на который, несмотря на прочное положение благодаря поставкам газа, некоторые европейские страны не обращают внимания). У Газпромбанка есть еврооблигации на 11 миллиардов долларов для выставления на продажу, а у государственного банка развития ВЭБ – около 9 миллиардов.

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Но провал банкам не грозит. Центральный банк России поможет двум важным для системы институтам. Он уже существенно повысил финансовую помощь банкам во время украинского кризиса, когда ушли западные инвесторы. Для гаранта обеспечения стабильности национальной валюты положение становится все более сложным: уровень инфляции 7,8 процента в июне послужил поводом для невероятного повышения процентных ставок Центральным банком на 50 пунктов; сделки РЕПО со сроком погашения в течении неделе стоят теперь 8-процентную долю. Это не снизит уже высокие цены на кредиты для российских фирм.

В перспективе это может стать одним из самых тяжелых последствий санкций: высокая стоимость капитала – не только из-за мер Центрального банка, но также из-за пассивности инвесторов, которые опасаются дальнейших санкций. По подсчетам Сбербанка, крупнейшего кредитного учреждения страны, российские предприятия должны в среднем рефинансировать около 30 миллиардов долларов в квартал, в последнем квартале 2014 нужно будет до 40 миллиардов долларов. Согласно аналитикам, американские инвесторы владеют примерно 40 процентами всех российских еврооблигаций. Капитал с Ближнего и Дальнего Востока, о котором в эти дни в Москве много говорят, согласно Сбербанку, окажет лишь среднесрочную помощь.