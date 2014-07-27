ХАМАС согласилось на новое перемирие с Израилем - СМИ

Накануне военно-политический кабинет Израиля по просьбе ООН продлил до конца воскресенья «гуманитарную паузу», начавшуюся с утра субботы. Группировки сектора Газа во главе с ХАМАС не давали согласия на пролонгацию затишья, требуя вывода израильских войск с территории анклава. В воскресенье утром Израиль возобновил операцию из-за продолжающихся обстрелов территории Израиля палестинскими группировками, передает РИА Новости.

Читайте такжеВ секторе Газа объявили временное перемирие

«В ответ на вмешательство ООН, принимая во внимание положение нашего народа и праздник Ураза-байрам, фракции сопротивления решили одобрить 24-часовую гуманитарную паузу, которая начнется в 14.00 в воскресенье», - заявил Сами Абу Зури агентство.

Израиль в начале июля начал в палестинском анклаве операцию «Нерушимая скала», цель которой была обозначена как прекращение ракетных обстрелов и подрыв военного потенциала ХАМАС. Действия Тель-Авива до 17 июля сводились к дистанционным ударам с воздуха и моря, рейдам спецназа. Однако потом израильская армия начала наземное вторжение в сектор Газа, основной его задачей военные назвали уничтожение туннелей, прорытых палестинскими боевиками под границей.