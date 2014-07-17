Израиль прекратит огонь на пять часов

Израиль согласился по призыву спецпосланника ООН по Ближнему Востоку Роберта Серри прекратить в четверг, 17 июля, на пять часов боевые действия против группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Перемирие будет действовать с 10:00 до 15:00 по местному времени. За это время население Газы сможет пополнить запасы продовольствия, воды и других предметов первой необходимости.

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Власти Израиля пообещали «решительно» предпринять ответные меры, если боевики рискнут нарушить режим прекращения огня. В свою очередь, представители ХАМАСа заверили, что будут соблюдать договоренности.

С 7 июля Израиль проводит операцию «Нерушимая скала». Официальная цель — прекращение ракетных обстрелов израильских городов со стороны Сектора Газа. Авиация АОИ нанесла удары по полутора тысячам целей в Газе, правительство объявило о подготовке наземной операции. В палестинском анклаве уже погибли более 200 человек, около полутора тысяч ранены.

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Призыв к перемирию прозвучал после того, как в результате обстрела сектора Газа израильскими ВМС погибли четыре ребенка. Власти Израиля пообещали расследовать инцидент.