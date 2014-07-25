Итальянская фирма прекратила совместную с Россией разработку малой подлодки S-1000

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на генерального директора ОАО "ЦКБ "Рубин" Игоря Вильнита.

"К нашему сожалению, из-за известной политической ситуации реализация этого проекта пока приостановлена", - сказал он.

Вильнит напомнил, что российские и итальянские специалисты разработали удешевленный проект корабля S-1000, оснащенный зарубежным оборудованием, но без российского ракетного комплекса Club (экспортный аналог "Калибра") и сопутствующей ему радиоэлектроники.

Читайте такжеПрезидент Литвы: санкции к России должны быть применены, иначе «Путин пойдет дальше»"В первом полугодии должно было состояться очередное заседание российско-итальянской рабочей группы, но по просьбе Италии оно перенесено на неопределенный срок", - сказал гендиректор ЦКБ "Рубин".

Совместный проект по разработке малой неатомной подлодки был запущен итальянской фирмой "Финкантьери" и ЦКБ МТ "Рубин" в 2004 году. S-1000 рассчитана на эксплуатацию в тропических условиях, среди островов, главным образом на мелководье. В основе концепции - высокая боевая эффективность, простота в эксплуатации и невысокая стоимость. Экипаж лодки - 16 человек плюс шесть бойцов спецподразделений. Длина - 56,2 м, внешний диаметр прочного корпуса - 5,5 м, водоизмещение в подводном положении - около 1100 тонн, максимальная глубина погружения - свыше 250 м, максимальная скорость хода - свыше 14 узлов.