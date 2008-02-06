ЦРУ созналось в пытках

Директор ЦРУ Майкл Хайден во вторник заявил, что его ведомство использовало пытку водой в отношении трех подозреваемых в терактах 11 сентября, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters. Кроме того, он назвал имена террористов, подвергавшихся этой пытке, а также заявил, что ее использование при допросах было особенно эффективно.

По словам Хайдена, пыткам подвергались предполагаемый организатор терактов Халид шейх Мохаммед, а также одни из первых лиц "Аль-Каиды" Абу Зубайда и Абд аль-Рахим аль-Нашири. За четыре года пребывания под стражей – до отправки в тюрьму Гуантанамо в 2006 году – эти подозреваемые предоставили четверть всей разведывательной информации по "Аль-Каиде".

Хайден рассказал, что всего по делу о терактах 11 сентября было задержано около 100 человек, и менее трети из них подвергались жестоким методам допроса. Кроме того, он заявил, что пытка водой, при которой жертве кладут на лицо кусок ткани и льют на него воду, создавая имитацию утопления, не применяется ЦРУ уже в течение пяти лет.

Напомним, что 14 декабря 2007 года Конгресс США принял законопроект, запрещающий ЦРУ пытать задержанных во время допроса. Тем не менее ожидается, что Белый дом, выступающий против ограничения средств допроса ЦРУ, наложит на законопроект вето.