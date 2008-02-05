США опасаются нарастания военной мощи Китая

Соединенные Штаты опасаются нарастания военной мощи Китая, в особенности в сфере ракетных вооружений и военно-космических технологий.

Как заявил директор Национальной разведки США Майкл Макконнелл в ежегодном выступлении перед Конгрессом, опасения у США вызывают продажи китайского оружия в страны Ближнего Востока и совершенствование КНР межконтинентальных баллистических и крылатых ракет. Кроме того, по словам директора разведки, развитие Китаем космического оружия позволит ему в ближайшем будущем успешно поражать американские военные и шпионские спутники, передает Associated Press.

М.Макконнелл также дал понять, что США готовы встать на защиту автономии Тайваня в случае, если Пекин решится на военную миссию против отколовшейся от континентального Китая островной республики."Тайвано-китайский конфликт способен саморазрешиться, но в то же время для нас существует большой риск неверных действий со стороны Китая или событий, которое может вывести ситуацию из-под контроля", - сказал глава разведывательного ведомства.

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